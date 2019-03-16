Пропавший в Минске подросток нашелся

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток, который 15 марта ушел в школу и пропал, нашелся. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что мальчик находился в гостях у своего знакомого. В настоящий момент его передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, 14-летний Станислав Ермак ушел накануне в школу и не вернулся. О местонахождении подростка никто ничего не знал.-0-