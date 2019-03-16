Пропавший в Минске подросток нашелся

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток, который 15 марта ушел в школу и пропал, нашелся. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что мальчик находился в гостях у своего знакомого. В настоящий момент его передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, 14-летний Станислав Ермак ушел накануне в школу и не вернулся. О местонахождении подростка никто ничего не знал.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4089 BYN
|2.405 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2546 BYN
|3.25 BYN
|3.26 BYN