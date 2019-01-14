Отец с 7-летней дочерью уехали из Борисова в Россию и пропали

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским РУВД разыскиваются без вести пропавшие 31-летний Александр Вечерко и его 7-летняя дочь Диана. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Отец и дочь жили в Борисове, но являются уроженцами Минска. Они 28 декабря 2018 года выехали в Россию, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Рост мужчины - около 185 см, он среднего телосложения. Лицо бледное, глаза серые, волосы темно-русые прямые, размер обуви 42-43. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые кроссовки. Особая примета - шрам на левом плече длиной около 5 см.

Его дочь ростом около 140 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые длиной до плеч, размер обуви - 33. На левом плече у девочки пятно от ожога размером 0,5-2 см.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба связаться по телефонам: 8 (0177) 70-70-33, 8 (0177) 70-70-31 или 102.-0-

Фото размещено на сайте УВД Миноблисполкома