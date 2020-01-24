Пропавшую 15-летнюю школьницу из Сморгони нашли в Дзержинске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местонахождение разыскиваемой 15-летней Снежаны Шукелович из Сморгони установлено благодаря публикациям в СМИ. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"По предварительным сведениям, Снежана вчера утром направилась к знакомому в Дзержинск. Молодой человек благодаря СМИ уже знал, что девушку разыскивают. Поэтому он порекомендовал ей вернуться домой и посадил на электропоезд. Однако несовершеннолетняя не доехала до конечной станции: сотрудники милиции обнаружили ее раньше", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Сейчас девушка находится в Дзержинском РОВД. За ней выехали правоохранители из Сморгони и родственники. Ее здоровью ничто не угрожает.

Как сообщалось, школьница 23 января около 8.00 вышла из дома в школу, но так и не дошла до нее. Девушку искала милиция. Ранее она неоднократно уходила из дома.-0-

В Сморгони пропала 15-летняя школьница Милиция разыскивает 15-летнюю Снежану Дмитриевну Шукелович. Девочка проживает в многодетной семье.