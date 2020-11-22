Пропавшую более двух месяцев назад семью нашли в Налибокской пуще

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два с половиной месяца продолжались поиски семьи из деревни Задворье Столбцовского района. Все это время семья жила в Налибокской пуще, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ночь на 6 сентября 36-летние родители с детьми 12 и 17 лет ушли из дома в неизвестном направлении. По месту жительства семья оставила записку "уехали путешествовать по большой стране".

"Местные жители рассказали, что на протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим они говорили о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище. Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые при осмотре их дома обнаружены не были", - отметили в МВД.

На основе первоначальной информации, наиболее вероятным местом нахождения пропавших была определена Налибокская пуща, раскинувшаяся на территории Столбцовского, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского и Воложинского районов. Обследовать необходимо было более 100 тыс. га леса.

Поиски пропавших правоохранители вели совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда "Ангел", помощь оказывали местные жители, сотрудники РОЧС, работники организаций лесного хозяйства, проводились облеты пущи на вертолете. Параллельно сотрудники уголовного розыска тщательно проверяли всю поступающую от населения информацию.

20 ноября оперативники получили информацию, что женщина, похожая по приметам на разыскиваемую, заходила в магазин в деревне Бор Новогрудского района. При отработке близлежащих хуторов, водоемов, лесных строений, троп и подъездных путей сотрудники уголовного розыска вместе с двумя волонтерами по лесной тропе вышли к Шубино-Неманскому каналу.

"На лесной поляне противоположного берега участники поисковой группы заметили купол военной палатки. Перебравшись на противоположный берег вброд и осмотрев палатку, пришли к выводу, что она является вероятным местом проживания разыскиваемых. И не ошиблись: с наступлением темноты затворники вернулись в свое временное жилище", - подчеркнули в ведомстве.

После осмотра врачами члены семьи вернулись домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее, увиденный на одном из псевдонаучных телеканалов сюжет о том, что вместе с вакциной от вируса людям будут вводиться некие чипы. В итоге переждать пандемию семья решила в лесу.-0-

Фото МВД