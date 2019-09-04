Пропавшую в Несвижском районе три дня назад пенсионерку нашли в кукурузном поле

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена пенсионерка, пропавшая три дня назад в Несвижском районе. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В последний раз пенсионерку, жительницу деревни Чановичи, видели 1 сентября около 9.00. Она побывала у соседки, затем ушла в неизвестном направлении и пропала. Искать ее начали вечером 2 сентября, когда в милицию обратились из социальной службы.

Поисками занимались сотрудники милиции, спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". Старушку в кукурузном поле вблизи Чановичей обнаружил начальник отдела уголовного розыска Несвижского РОВД майор милиции Александр Крупко. Опытный оперативник, обследуя местность, увидел сидящую на земле женщину. Она была истощена и не могла самостоятельно передвигаться.

Как выяснилось, пенсионерка страдает потерей зрения и в кукурузное поле забрела случайно. Ее передали для обследования медработникам. Сейчас женщина находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.-0-