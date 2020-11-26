Протестующий гомельчанин напал на милиционеров

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время протестной акции гомельчанин напал на милиционеров - возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

События разворачивались 20 сентября во время несанкционированного массового мероприятия. "Агрессивно настроенная толпа людей, игнорируя требования правоохранителей прекратить противоправные действия, организовала сцепку и пошла на сотрудников милиции", - отметили в УВД. Во время столкновения с силовиками один из участников акции ударил милиционера Железнодорожного РОВД, который был в группе информирования, разъяснял протестующим, что они нарушают законодательство, и призывал разойтись.

Возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Подозреваемого установили. "Пытаясь скрыться от правосудия, мужчина покинул город, но был задержан по ориентировке на пути в Минск в Осиповичском районе", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

Пока нарушитель был в ИВС, в различных Telegram-каналах появились призывы разместить видеозаписи событий, чтобы показать: мужчина насилия к милиционерам не применял, а задержан и помещен в ИВС необоснованно. "Сотрудники управления по Гомельской области ГУСБ МВД внимательно изучили все появившиеся видеоролики. Результат - выявлен еще один факт насилия со стороны задержанного, но уже в отношении сотрудника ОМОН", - проинформировали в УВД.

В отделении информации и общественных связей добавили, что ст.364 предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.-0-