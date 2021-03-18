Противотанковую мину нашли в Брестской крепости

Фото из архива
18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости обнаружили противотанковую мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Сотрудник пограничной службы во время обхода территории мемориального комплекса обратил внимание на металлический предмет, напоминающий боеприпас. Об опасной находке немедленно сообщили в милицию.
На место происшествия прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты установили, что это советская противотанковая мина ТМ-46 времен Великой Отечественной войны. Взрывной снаряд предназначался для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника.
Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружено. Боеприпас уничтожен.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома