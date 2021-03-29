Проводится проверка по факту смерти офицера Гомельского гарнизона

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Обстоятельства выясняются комиссией ведомства совместно со Следственным комитетом.

"Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет необходимую помощь семье военнослужащего", - говорится в сообщении. -0-