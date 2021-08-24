Пытавшиеся похитить Br42 тыс. с чужих банковских карт братья предстанут перед судом

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении двух братьев, которые планировали похитить Br42 тыс. с банковских карт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.





Обвиняемым инкриминировано покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере группой лиц.





По материалам дела обвиняемые в течение июня-июля 2020 года через мобильные телефоны и ноутбуки, подключенные к интернету, находили пользователей электронной торговой площадки kufar.by. Общаясь в различных мессенджерах, братья обещали им приобрести их товары, указанные в объявлениях. После этого они направляли продавцам гиперссылку на ресурс kufar.сс, визуально схожий с kufar.by. Они сами создали и администрировали эту площадку.





"Обвиняемые изначально не намеревались покупать какие-либо товары - они предлагали продавцам вводить в специально разработанные поля на kufar.сс реквизиты банковских платежных карт. Затем с помощью специальных компьютерных алгоритмов братья помещали указанные реквизиты на хранение в свою базу данных, после чего похищали чужие деньги", - отметили в прокуратуре.





Всего обвиняемые пытались похитить более Br42 тыс. у 120 граждан. Реально им удалось завладеть средствами 77 потерпевших на сумму свыше Br23 тыс.





В ходе предварительного расследования обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме.





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