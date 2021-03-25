Рабочий из Жлобина призывал в Сети к насилию над милиционерами

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан рабочий, призывавший к насилию над милиционерами, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК МВД установили 31-летнего жителя Жлобина, который оскорблял милиционеров в сети. "Мужчина - активный участник деструктивных Telegram-каналов и групп, в которых с августа 2020 года размещал видеофайлы, публикации и сообщения, оскорбляющие правоохранителей. В постах также содержались призывы к насилию", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни. Фигурант находится в ИВС.-0-