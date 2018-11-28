Рабочий погиб на стройке в Гродно

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в Гродно. Такая информация размещена на сайте газеты "Гродзенская праўда" , сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня на улице Курчатова. О несчастном случае в скорую помощь сообщил прохожий. Он рассказал, что из люльки на высоте пятого этажа дома выпал рабочий.

Мужчина скончался на месте до приезда бригады медиков. Известно, что погибшему 43 года. По предварительной информации, он был задействован в работе по утеплению фасада дома - убирал строительный мусор с крыши. Предположительно, люлька стала падать и потянула за собой рабочего.

"При выполнении кровельных работ пострадал мужчина, работавший по договору подряда. Сейчас изымаются документация и оборудование", - рассказал заместитель начальника второго отделения Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Дмитрий Кулак. Оборудование будут проверять на наличие неисправностей.-0-