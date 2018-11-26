В Пинске упавшего с высоты рабочего придавило строительными лесами

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на строительстве многоэтажного жилого дома погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 24 ноября около 9.20 при проведении строительно-монтажных работ по проспекту Жолтовского. При демонтаже опалубки стен с уровня второго этажа упал 59-летний каменщик-монтажник филиала УМСР-36 ОАО "Стройтрест №2". Мужчина был смертельно травмирован элементом строительных лесов.
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