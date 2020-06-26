Рабочий получил травму на стройплощадке в Барановичах

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26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования рабочего на строительной площадке, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 24 июня. По данным следствия, 57-летний рабочий одной из строительных организаций города занимался выкапыванием и монтажом теплосетей. Во время работы на него упал строительный блок. С травмами мужчину госпитализировали в Барановичскую горбольницу.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъята документация по охране труда.-0-