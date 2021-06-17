Работник витебского предприятия получил 3,5 года ограничения свободы за служебную халатность

17 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека, начальника сантехнического участка витебского предприятия "Монолит" приговорили к ограничению свободы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

В январе 2020 года житель Витебска 1964 года рождения погиб, упав в открытый канализационный люк возле завода "Монолит". Ранее начальник сантехнического участка данного предприятия был обязан очистить канализационный сток, закрыть его крышкой или как минимум огородить опасный участок. Однако требования безопасности были проигнорированы. В темное время суток мужчина, проходя мимо территории завода, упал в открытый люк и утонул. Как показала экспертиза, он был пьян. Его обнаружили случайные прохожие.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, по ч.2 ст.428 УК сотрудник "Монолита" получил 3,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и на 4 года лишился права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Также суд Первомайского района Витебска удовлетворил иск пострадавшей - дочери погибшего, по которому предприятие обязано уплатить Br12 тыс. в качестве компенсации морального вреда за потерю кормильца.-0-