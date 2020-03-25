Работникам лесхоза незаконно выплатили более Br100 тыс. за успехи на "бумаге"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br100 тыс. премиальных незаконно выплачено работникам государственного лесохозяйственного учреждения Гомельской области из-за искажения отчетности. Данный факт выявили сотрудники Жлобинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

При проверке выяснилось, что должностные лица предприятия незаконно перевели участки лесных культур площадью 13,9 га в состав земель, покрытых лесом, и в дальнейшем ввели их в категорию ценных лесных насаждений. Таким образом была создана видимость выполнения показателей социально-экономического развития при реализации мероприятий госпрограммы "Белорусский лес" на 2016-2020 годы. В частности, обеспечивался такой показатель, как ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений.

Всего в 2018-2019 годах за выполнение плановых заданий по лесовосстановлению и лесоразведению необоснованно выплачено премий на сумму более Br100 тыс.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении восьми работников лесхоза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса. Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-