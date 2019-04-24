Работники автомойки в Осиповичах попали в ДТП на угнанном авто клиента

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах задержаны работники автомойки, которые, угнав авто клиента, попали в ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Местный житель пригнал свой автомобиль Lexus РХ 350 на автомойке для химчистки. Оставив ключи, планировал забрать машину на следующий день. Вечером два работника автомойки, сильно подвыпив, решили покататься. Ночью, разъезжая по гаражному массиву, не справились с управлением и врезались в световую опору. Пытаясь избежать ответственности, скрылись с места происшествия. Разбитый автомобиль обнаружил сторож гаражного кооператива и позвонил в милицию.

Правоохранители установили владельца авто, восстановили картину произошедшего и в течение часа задержали злоумышленников.

При осмотре места происшествия специалисты Осиповичского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз изъяли следы, в том числе биологический материал. Назначены соответствующие экспертизы.

В отношении задержанных Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.214 УК.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома