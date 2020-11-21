21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Быхове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Спасателям 20 ноября в 17.27 поступило сообщение о задымлении в жилом доме по ул.Дорохова. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, внутри квартиры наблюдалось плотное задымление. Жильцы соседних квартир самостоятельно покинули помещения до прибытия пожарных", - рассказали в пресс-службе.
При разведке звено газодымозащитной службы из горящей комнаты спасло хозяина жилья. Мужчина после осмотра медиками был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "термические ожоги тела, отравление продуктами горения".
Спасатели потушили возгорание. Пожар повредил диван и постельные принадлежности в комнате. Предполагаемая причина задымления - неосторожность при курении.-0-