12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Столбцах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

11 ноября в 11.07 спасателям поступило сообщение о загорании квартиры на улице Мира в Столбцах. Прибывшие подразделения МЧС установили, что идет дым с балкона на третьем этаже.

"О происшествии сообщила женщина-очевидец, - рассказали спасатели. - При подъезде в месту происшествия был виден дым из квартиры на третьем этаже. Мы организовали две группы спасения и поднялись с огнетушителями на этаж, где располагалась квартира. Войдя, увидели в коридоре возле кухни мужчину, который пытался затушить огонь. Он еле стоял на ногах и, казалось, в любую минуту мог потерять сознание. Надев маску на мужчину, мы вывели его на улицу. Вторая группа проводила разведку вышележащих этажей на наличие людей и ликвидировала загорание".

Спасенный с термическими ожогами госпитализирован в больницу.

Причина пожара устанавливается. В результате огнем повреждены имущество и стены в помещении кухни.-0-