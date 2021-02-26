Работники МЧС спасли на Свислочи женщину

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину, провалившуюся под лед реки Свислочь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"25 февраля в 14.00 на номер 112 от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в акватории реки Свислочь в районе улицы Маяковского в Минске. Незамедлительно к месту происшествия были направлены работники МЧС и ОСВОД. В 20 м от берега на глубине около 2,5 м в промоине находилась женщина, которая самостоятельно выбраться на берег не смогла", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели извлекли пострадавшую женщину из воды и передали ее бригаде скорой помощи. Пострадавшая с диагнозом "общее переохлаждение" госпитализирована. -0-