Работники МЧС спасли пострадавшего при пожаре пенсионера в Пуховичском районе

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Пуховичском районе работники МЧС спасли пенсионера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"2 мая в 13.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Леоновичи. Прибывшие подразделения МЧС установили, что горит крыша одноэтажного деревянного дома", - рассказали в пресс-службе. Спасатели вошли в дом и на полу в комнате обнаружили в бессознательном состоянии хозяина 1948 года рождения. Пенсионера вынесли на улицу и приступили к тушению пожара.

Мужчина с предварительным диагнозом "термоингаляционная травма, отравление продуктами горения" госпитализирован.

Огнем уничтожены крыша и имущество, повреждены стены дома. Причина происшествия устанавливается.-0-