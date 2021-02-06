Работники МЧС спасли тонувшего в Свислочи рыбака

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли рыбака, тонувшего в Свислочи. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

Сегодня в 10.47 на номер 112 от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в акватории реки Свислочь по пл. Парижской Коммуны, 1 (напротив). Выяснилось, что в 20 м от берега на глубине около 2,5 м в воде находился рыбак. До прибытия спасателей очевидец помогал ему удерживаться плаву при помощи деревянных брусьев. Пожарный в гидрокостюме прыгнул в воду к тонущему, а второй помог обвязать пострадавшего веревкой. Они вытащили мужчину на поверхность льда.

"Работники МЧС доставили рыбака на берег и передали медикам. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мужчину 1963 года рождения с предварительным диагнозом "общее переохлаждение", - отметили в ведомстве.-0-