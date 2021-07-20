Работники МЧС в Минске спасли из горящей квартиры супружескую пару

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС в Минске спасли из горящей однокомнатной квартиры супружескую пару, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Звонок в службу спасения поступил утром в понедельник - горела квартира во Фрунзенском районе по адресу ул.Семеняко, 2. Оказалось, что произошло загорание имущества в жилой комнате.

Огнеборцы спасли из жилища хозяина квартиры и его жену. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения.

Внутри квартиры все закопчено, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.-0-