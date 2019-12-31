31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники птицефабрики в Шкловском районе подозреваются в хищении. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Под подозрением двое сотрудников. По данным следствия, вечером 16 декабря они на территории предприятия убили и разделали 251 цыпленка-бройлера. Мужчины похитили филе птицы общей массой 80 кг. Тушки выбросили в мусорный контейнер.

"Похищенную продукцию они реализовали своему знакомому - большая часть была изъята при осмотре его места жительства, - рассказали в СК. - В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на более чем Br1,7 тыс. В отношении мужчин Шкловский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц)".-0-