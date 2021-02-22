Ради хайпа подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло - он задержан

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ради хайпа подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 20 февраля в столичном торговом центре сработала тревожная сигнализация - компания решила пронести товар мимо кассы. На место выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, в их автомобиле разбили лобовое стекло. Причастного к повреждению 17-летнего жителя Минска удалось установить через несколько часов", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что накануне он выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компания увидела служебную иномарку, возникла идея сделать видеоролик. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, однако поскользнулся и упал на стекло. Все это было зафиксировано на мобильный телефон и опубликовано в соцсети.

Молодой человек скрывался в квартире у знакомого, пока его не нашли правоохранители. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство.-0-