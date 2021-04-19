19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыто убийство девушки, совершенное в Бобруйске более 20 лет назад. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Около полуночи 16 апреля 2000 года 20-летняя жительница райцентра возвращалась домой. Возле подъезда ее встретил мужчина, затащил в лифт и избил. Уже на лестничной площадке молодой человек несколько раз ранил девушку ножом, снял с нее одежду, после чего на техническом этаже продолжил наносить увечья, от которых потерпевшая скончалась. Всего на теле погибшей эксперты насчитали более 50 ранений.

Бобруйчанин забрал сумочку жертвы и скрылся. Нож выбросил в болото. Несмотря на кропотливую работу правоохранительных органов, тогда раскрыть преступление не удалось. Оперативники ГУБОПиК установили личность подозреваемого в этом году. Орудие преступления - немецкий штык-нож времен войны - правоохранители нашли в день годовщины кровавой расправы.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за убийство.

Дело расследуется главным следственным управлением СК Беларуси. "С подозреваемым проводятся следственные действия. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Готовятся необходимые материалы для предъявления обвинения", - добавили в комитете.

Сейчас 43-летний фигурант в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.-0-