Раскрыты подробности задержания членов преступной группы, которые занимались вещевым кардингом

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев раскрыл подробности задержания членов преступной группы, которые занимались вещевым кардингом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

"Данная группа попала в поле зрения несколько лет назад. Мы начали их разрабатывать. Был проведен ряд оперативно-технических мероприятий. Нужно отметить, что группа профессиональная, слаженная, формировалась несколько лет. Каждый участник знал свою роль, цель и за это получал денежные средства, - рассказал Андрей Ковалев. - Своей преступной деятельностью они занимались более 10 лет. Их преступная деятельность доказана. Чтобы задокументировать и доказать непосредственно их преступную деятельность, мы почти полгода очень тесно взаимодействовали с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки. В центральном аппарате МВД не первый год уже работает такой канал передачи и сохранения оперативно-технической информации, как национальный контактный пункт, в рамках которого мы работаем с 89 странами мира. Это не исчерпывающий список. Также мы работаем по каналам Интерпола, взаимодействуем со Следственным комитетом, если необходимо международное сотрудничество. В результате этой многомесячной переписки, обмена определенных оперативно-технических сведений нам удалось задокументировать и доказать их причастность к преступной деятельности".

Все было организовано довольно просто. "В даркнете были определенные лица, которые за криптовалюту покупали реквизиты скомпрометированных банковских платежных карт. Этими же реквизитами уже другая группа на интернет-форумах, онлайн-площадках в интернете оплачивала необходимый товар. Следующая группа данный товар пересылала, выводила, грубо говоря, просто продавала на той или иной площадке по очень заниженной стоимости, - отметил начальник главного управления. - На территории Минска было проведено порядка 12 обысков, а 18 января задержаны 6 человек. Уже в результате совместной работы вчера был задержан еще один соучастник. Работа продолжается, и с каждым днем, я уверен, количество задержанных и фигурантов по данному делу будет расти".-0-