Распространителя марихуаны задержали с поличным в Бресте

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали с поличным наркозакладчика, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

При себе у молодого человека было 4 свертка с марихуаной по 2,5 г каждый. Сотрудники милиции выяснили, что фигурант приобретал крупные партии наркотиков в различных интернет-магазинах, а дома расфасовывал их на мелкие дозы. Оперативники зафиксировали несколько фактов размещения закладок в лесных массивах недалеко от города. Всего до момента задержания, как оказалось, парень успел сделать более 35 закладок.

Во время обыска его квартиры милиционеры обнаружили и изъяли 200 г вещества растительного происхождения, весы, а также два блистера с ограниченными в продаже медицинскими препаратами. Исследование в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердило, что в свертках находилось опасное наркотическое средство - марихуана.

Фото ГКСЭ

Ранее в поле зрения сотрудников милиции брестчанин не попадал. В ходе беседы с правоохранителями он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Наркозакладчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают работать над установлением граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, их распространению и сбыту, а также выявлением интернет-магазинов, продающих наркотики.-0-