14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространяли и употребляли мефедрон: в Борисове задержаны четверо одноклассников. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Дилеров-подростков вычислил местный наркоконтроль во взаимодействии с управлением по образованию. У девятиклассников обнаружили около 40 г психотропного вещества. Школьники начали сотрудничать с виртуальным наркомаркетом еще летом: получали крупные партии товара, фасовали их на более мелкие и раскладывали по тайникам в Борисове, Жодино и Минске. Иногда сами употребляли наркотики и психотропы.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, они водворены в ИВС.

"Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление тайников, а также иных фактов противоправной деятельности фигурантов", - добавили в МВД. -0-