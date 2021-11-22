22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела в отношении Егора Дудникова завершено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

УСК по городу Минску установлено, что 21-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в Минске, умышленно совершил действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским.

Обвиняемый озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержащих призывы к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их должностных лиц, участию в массовых беспорядках и поддержке протестующих, финансированию экстремистской деятельности, а также угрозы в адрес представителей действующей власти.

Кроме этого, Дудников стремился сформировать у граждан ненависть к силовому блоку, подстрекал к насилию и сопротивлению.

Следствием зафиксированы доказательства, свидетельствующие о совершении Дудниковым с использованием этого же экстремистского Telegram-чата действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Со слов обвиняемого, тексты сообщений он придумывал самостоятельно, а главная его цель - способствовать свержению действующей власти.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.130, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси. К Дудникову применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-