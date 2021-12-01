Разжигание социальной вражды и акт терроризма: могилевчанина отправили на принудительное лечение

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Разжигание социальной вражды, призывы к дестабилизации политической обстановки в стране и акт терроризма - судебная коллегия Могилевского областного суда приняла решение отправить могилевчанина 1993 года рождения на принудительное психиатрическое лечение, передает корреспондент БЕЛТА.

Из материалов уголовного дела следует, что могилевчанин с апреля текущего года был активным пользователем одного из деструктивных Telegram-каналов, в котором обсуждались и поддерживались идеи совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, различных актов терроризма на территории страны.

"В течение почти двух месяцев он размещал в открытом доступе сообщения, содержащие оскорбления, провоцирующие у пользователей чата ненависть и желание применять физическую силу в отношении правоохранителей, - отметили в суде. - Экспертом было установлено, что в сообщениях имеются лингвистические признаки возбуждения социальной и иной вражды, признаки экстремизма".

Также он активно обсуждал с администраторами деструктивного чата возможность совершения различных террористических актов: уничтожения путепроводов, административных зданий государственных учреждений с применением самодельных взрывных устройств.

"После участия в этих обсуждениях молодой человек принял решение поучаствовать в этом. Получив всю необходимую информацию в интернете о том, как изготовить самодельное взрывное устройство, он из подручных средств изготовил коктейль Молотова. 10 июня будучи в состоянии алкогольного опьянения ночью бросил зажигательную смесь во входную группу Могилевского института МВД, - отметили в суде. - Молодой человек нанес учреждению образования материальный ущерб в размере около Br2,3 тыс. Своими действиями он совершил поджог, который мог повлечь гибель людей".

Могилевчанину инкриминировано совершение общественно опасных деяний, предусмотренных ч.1 ст.130 (разжигание иной социальной вражды и розни) и ч.1 ст.289 (акт терроризма) УК. С учетом представленных прокурором доказательств судебная коллегия Могилевского областного суда применила к нему принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением.

Определение не вступило в законную силу, может быть обжаловано или опротестовано в установленном законом порядке.-0-