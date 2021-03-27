Ребенок перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации сегодня водитель автомобиля "Мерседес" двигался по ул.Червякова и на пересечении с ул.Орловской совершил наезд на ребенка. Мальчик 2008 года рождения перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП несовершеннолетнего доставили в больницу, по счастливой случайности, ребенок отделался ушибами. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Пешеходам при переходе дороги необходимо руководствоваться сигналами светофора. Даже если поблизости нет машин, переходить дорогу на красный запрещено, это опасно. Увидев разрешающий зеленый сигнал, необходимо дождаться пока машины остановятся и только потом начинать переходить проезжую часть.

Водителям следует помнить, в связи с началом каникул, маленьких пешеходов в городе значительно прибавится. Будьте внимательны во дворах. Появление ребёнка вблизи проезжей части - сигнал о повышении внимания!

Помните, соблюдение безопасной скорости движения сделает каникулы маленьких минчан безопасными!