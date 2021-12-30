Ребенок вызвал спасателей в горящий дом в Ивацевичском районе

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли ребенка при пожаре в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 29 декабря в агрогородке Гощево. О пожаре в жилом доме спасателям в 14.03 по телефону сообщил сам ребенок 2009 года рождения. Работники РОЧС оперативно выехали к месту вызова. Внутри одноэтажного кирпичного дома они обнаружили задымление. В одной из жилых комнат находился сын хозяйки, который не мог самостоятельно покинуть дом.

С помощью специальной маски спасатели вывели ребенка на свежий воздух. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мальчика, в госпитализации он не нуждался.

В результате пожара в помещении котельной огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок. Причина случившегося устанавливается.

Еще один пожар в Ивацевичском районе произошел этой ночью в деревне Выгонощи. При самостоятельной эвакуации получили ожоги различной степени тяжести хозяйка дома 1963 года рождения и мужчина 1972 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается.-0-