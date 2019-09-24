Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Барановичах

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Барановичах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 23 сентября около 12.45. По предварительной информации, 38-летняя местная жительница на автомобиле Renault Logan двигалась по улице Пионерской. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу рейсовому автобусу МАЗ. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадал 68-летний пассажир, который упал в салоне автобуса. Его госпитализировали в травматологическое отделение Барановичской городской больницы.

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