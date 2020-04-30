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30 апреля 2020, 11:16

Резонансное дело о нападении на банки под Гомелем передано в суд

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резонансное дело о нападении на два отделения банка в Гомельском районе передано в суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Гомельской области Геннадий Струков.

Фигурантом по делу проходит 25-летний индивидуальный предприниматель. Молодой человек ранее не судим, имеет среднее специальное образование.

Ближе к вечеру 10 января 2020 года мужчина напал на отделение банка в рабочем поселке Большевик. Замаскировав лицо с помощью шарфа и капюшона, он подошел к кассе и потребовал у специалиста передать ему деньги. "Угрожал работнице банка предметом, похожим на пистолет, который женщина реально воспринимала как оружие и боялась угрозы его применения. Переживая за свою жизнь, она в несколько этапов передала ему деньги из кассы. Обвиняемый сложил их в пакет и скрылся", - рассказал Геннадий Струков. Преступник забрал более Br4,4 тыс., свыше $2,2 тыс., 385 евро и более 33,8 тыс. российских рублей.

В начале марта в обеденное время обвиняемый попытался повторить эту схему в отделении банка в агрогородке Бобовичи. Однако на этот раз не довел умысел до конца. Кассир не выполнила его требования и успела нажать тревожную кнопку. Напавший скрылся, но вскоре был задержан. Свою вину он признал.

Как выяснилось, молодой человек в 2019 году занимался предпринимательством в сфере обслуживания дымоходов. Среднемесячный доход - около Br800. Жил с гражданской женой и дочерью, выплачивал алименты на старшего ребенка. В трех банках взял кредиты, погашал практически без просрочек. Периодически ему помогали родители.

"Обвиняемый признался, что ограбить банк и поправить свое финансовое положение решил в конце 2019-го - начале 2020 года. Незадолго до ограбления приезжал на автобусе в Большевик. Заходил в банк, когда там было многолюдно, хотел посмотреть, есть ли охрана. Затем решился реализовать задуманное", - отметили в прокуратуре.

Во второй раз мужчина отправился в Большевик на машине отца сожительницы. Он взял с собой комплект маскировочной одежды и в пути переоделся. Совершив задуманное, вернулся в Гомель. Сколько денег было в пакете, точно не знает. Молодой человек частично оплатил кредиты, купил продукты для семьи. Через несколько часов, взяв с собой часть суммы из похищенного, уехал с другом в Санкт-Петербург, где провел неделю. По возвращении решился на повторное нападение. 2 марта на авто брата он отправился в агрогородок Бобовичи. По словам задержанного, на этот шаг его также подтолкнули финансовые трудности.

Выбор направлений в обоих случаях пояснить не мог. Для конспирации снимал номера с авто перед выездом, комплекты одежды для нападения и пистолеты сжигал сразу после возвращения. "При нападении фигурант использовал муляжные пластмассовые пистолеты. Обвиняемый рассказал, что покупал их на рынках в роллетах с детскими игрушками", - сказал Геннадий Струков.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный повторно, с целью завладения имуществом в крупном размере) УК. Родственники полностью возместили ущерб.

Дело передано в суд Гомельского района.-0-

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