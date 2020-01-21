Россиянин незаконно продавал в Минске табак для кальяна

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД столицы во время международной операции задержали 32-летнего гражданина России. Он незаконно продавал в Минске табак для кальяна, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативникам удалось установить причастность россиянина к незаконной предпринимательской деятельности. Табак мужчина продавал через социальные сети, а также на презентациях табачных изделий в кальянных столицы. Правоохранители задержали россиянина в момент сделки. Всего изъято более 99 кг табака на сумму более Br29 тыс.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 100 базовых величин (1 БВ - Br27), с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-