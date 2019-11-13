Россиянин за попытку ввоза в Беларусь гашиша приговорен к 14 годам колонии

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Судом Гродненского района вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте гашиша в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Мужчина, действуя в сговоре с неустановленными пока лицами, приобрел гашиш в Европе и планирован сбыть в странах ЕАЭС. Россиянин спрятал 13 кг наркотика в нишах порогов и усилителя бампера личного "Лексуса", на котором попытался пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги".

"Обвиняемый признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере", - сообщили в пресс-службе суда.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-