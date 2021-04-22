Россиянина приговорили к 17 годам колонии за перевозку через белорусскую границу 59 кг гашиша

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ошмянского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и незаконном его перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Обвиняемым по делу проходил гражданин России 1971 года рождения. Мужчину в феврале 2019 года задержали в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Мужчина за рулем автомобиля "КИА" въезжал на территорию ЕАЭС. При таможенном досмотре в тайниках машины обнаружили 59 кг гашиша.

Выяснилось, что мужчина входил в состав организованной преступной группы, действующей на территории нескольких стран. В частности, машину он передавал неизвестным в Эстонии, а затем забирал ее с уже заложенным в тайники гашишем в Испании. С наркотиками он проехал всю Европу и был задержан при въезде в Беларусь.

Мужчина признан виновным. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-