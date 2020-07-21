Россиянину за ввоз в Беларусь и попытку сбыта гашиша назначено 10 лет колонии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России вынесли приговор участнику организованной преступной группы, который обвинялся в незаконном обороте гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры Беларуси.

Гражданина России удалось привлечь к ответственности благодаря сотрудничеству генпрокуратур двух стран. В марте 2019 года белорусское надзорное ведомство направило соответствующие материалы уголовного дела российским коллегам. Действия фигуранта были квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотика в крупном размере, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, а также незаконное перемещение его через границу.

После предварительного расследования уголовное дело рассматривалось в Свердловском областном суде. С учетом признания обвиняемым вины, раскаяния в содеянном, активной помощи в расследовании ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как пояснили в Генпрокуратуре, фигурант в соответствии с отведенной ему ролью с июля 2016 года по 18 января 2017-го извлек из тайников на территории России, в том числе Москвы, не менее 513,46 г гашиша. Ранее этот наркотик незаконно с целью сбыта приобрел руководитель организованной группы. Затем обвиняемый, в том числе при посредничестве соучастника, перевез гашиш через белорусскую границу. Не менее 115,97 г предварительно расфасованного наркотика он поместил в тайники в Минске, а второй участник наркогруппы доставил не менее 393,8 г в номер гостиницы. Он же хранил при себе, перевозил по территории Беларуси, в том числе Минска, и оставшуюся часть наркотика.

Затем с помощью мессенджера Telegram, а также других программ и технических средств подельник осужденного сообщил ему информацию о тайниках. Наркотик предполагалось в дальнейшем сбывать. Однако после противоправных действий гражданин России скрылся от органов уголовного преследования, покинув Беларусь. Что касается его подельника, правоохранители Беларуси задержали его 18 января 2017 года и изъяли предназначавшийся для сбыта гашиш. Приговором суда Фрунзенского района Минска от 10 августа того же года он осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-