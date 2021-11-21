21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка приезжала в Минск воровать одежду - ее задержал милиционер охраны, сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях охрана столичного ЦУМа по камерам наблюдения заметила женщину, которая часто заходила в примерочную с мужской одеждой. Посетительница была похожа на злоумышленницу, которую работники магазина постфактум уличили в хищении, совершенном в начале месяца.

Информацию передали постовому милиционеру Департамента охраны, который задержал 50-летнюю посетительницу с поличным. Выяснилось, в кабинке она снимала антикражные клипсы, а после складировала вещи в камеру хранения. При удобном случае похищенное выносила из магазина и на поезде увозила в Смоленск.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Общий ущерб от преступных действий составил около Br1,3 тыс. Сейчас фигурантка проверяется на причастность к аналогичным хищениям.-0-