Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 21 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:58 Россиянка приезжала в Минск воровать одежду Происшествия
13:38 Мухин: ситуация с беженцами на границе искусственно политизируется Западом Общество
13:25 В России выявили 36 970 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
13:13 Дождь и мокрый снег прогнозируют в Беларуси 22 ноября Общество
13:00 Минздрав: во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима Общество
12:56 Российский эксперт: Польша привлекает внимание НАТО к ситуации на границе Общество
12:40 Про искусственный интеллект и космос: программный директор "Лістапада" рассказал о фильмах "Кино молодых" Культура
12:31 В Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге Общество
12:21 В Шумилинском районе в результате разбойного нападения пострадали два человека Происшествия
12:12 ГАИ Минска просит автолюбителей включить ближний свет фар в память о жертвах ДТП Регионы
12:06 Сенатор: беженцам должен помочь разрушивший их страны Запад Общество
12:04 Гандболистки "Виктории-Берестья" выбыли из Кубка ЕГФ Спорт
11:52 Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину Экономика
11:42 Беженцы рассказали представителям ВОЗ о действиях польских силовиков: газ против детей Общество
11:38 Японец Юма Кагияма выиграл на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции Спорт
11:27 Зверев победил Джоковича и вышел в финал итогового турнира АТР Спорт
11:23 Белорусский форвард "Вашингтона" Алексей Протас открыл счет очкам в НХЛ Спорт
11:11 Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
11:08 В Минске автомобиль насмерть сбил пешехода Происшествия
11:05 Караев: совсем мало беженцев готовы вернуться домой, большинство хочет в Германию Общество
11:02 Беларусь поставила Сирии гуманитарную помощь Общество
11:00 Более 1,6 тыс. инвалидов трудоустроены службой занятости в январе-октябре Общество
10:57 Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" победить "Тампу" в чемпионате НХЛ Спорт
10:37 Караев рассказал представителям ВОЗ об условиях для беженцев в ТЛЦ Общество
10:26 Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси Происшествия
10:16 В Болгарии проходит второй тур выборов президента В мире
10:07 Российские фигуристы первенствовали на турнире серии "Челленджер" в Польше Спорт
10:00 За сутки в Беларуси при пожарах погибли четыре человека Происшествия
09:50 В ТЛЦ привезли очередной груз гумпомощи: фрукты, сладости, молочную продукцию и теплые вещи Общество
09:40 Мобильные датчики фиксируют скорость в 14 местах столицы Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
21 ноября 2021, 13:58

Россиянка приезжала в Минск воровать одежду

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка приезжала в Минск воровать одежду - ее задержал милиционер охраны, сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях охрана столичного ЦУМа по камерам наблюдения заметила женщину, которая часто заходила в примерочную с мужской одеждой. Посетительница была похожа на злоумышленницу, которую работники магазина постфактум уличили в хищении, совершенном в начале месяца.

Информацию передали постовому милиционеру Департамента охраны, который задержал 50-летнюю посетительницу с поличным. Выяснилось, в кабинке она снимала антикражные клипсы, а после складировала вещи в камеру хранения. При удобном случае похищенное выносила из магазина и на поезде увозила в Смоленск.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Общий ущерб от преступных действий составил около Br1,3 тыс. Сейчас фигурантка проверяется на причастность к аналогичным хищениям.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кража МВД Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Шумилинском районе в результате разбойного нападения пострадали два человека
Фото из архива В Минске автомобиль насмерть сбил пешехода
Фото из архива Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси
Фото из архива За сутки в Беларуси при пожарах погибли четыре человека
Фото из архива В Беларуси за сутки при пожарах погибли 4 человека
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Под Островцом легковушка столкнулась с лосем и вылетела в кювет, водитель погиб
Главное
Во время интервью Лукашенко - журналисту Би-би-си: не факт, что они не застрелили бы какого-то Мэтью или тебя
Эйсмонт: Лукашенко постоянно докладывают о ситуации на границе, он все держит под контролем
Беженцы рассказали представителям ВОЗ о действиях польских силовиков: газ против детей
Минздрав: во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима
Топ-новости
"Вы молиться на нас должны!" Лукашенко предостерегает от попыток развязать в Беларуси войну
Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами
В ТЛЦ привезли очередной груз гумпомощи: фрукты, сладости, молочную продукцию и теплые вещи
СК установил 109 потерпевших беженцев от действий польской стороны на границе
Дождь и мокрый снег прогнозируют в Беларуси 22 ноября
Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси
Синявский: наша основная задача - обеспечить безопасность пребывания беженцев в ТЛЦ
Более 1,6 тыс. инвалидов трудоустроены службой занятости в январе-октябре
Петришенко: киноискусство должно нести людям правду
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли
Военный эксперт: поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно
Караев: лично предупреждал перед началом торговли в ТЛЦ, чтобы на беженцах не смели наживаться
В Беларуси начала работать миссия ВОЗ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.