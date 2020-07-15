Россиянка пыталась ввезти в Беларусь более 140 таблеток с наркотиками и психотропами в составе

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" за два дня таможенники пресекли три случая нелегального ввоза лекарств, содержащих в составе наркотические и психотропные вещества, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Так, у пассажирки BMW среди личных вещей было более 140 таблеток Tradonal, Tramadol и Lormetazepam. Препараты россиянка не декларировала, разрешительные документы на них также отсутствовали. Еще 90 таких таблеток найдено у водителя легковушки.

Еще один гражданин России на автомобиле Mercedes пересекал белорусско-польскую границу по красному коридору. В салоне он перевозил более 40 таблеток Alprozolam и Lormetozepam. Владелец товара задекларировал лекарственные препараты, но разрешительных медицинских документов на их ввоз у мужчины не было.

Незаконно перемещаемые таблетки изъяты. Проводятся проверки.

В Брестской таможне обратили внимание, что по закону через таможенную границу ЕАЭС можно провозить лекарства, в составе которых есть наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, для личного пользования по врачебным показаниям. Обязательно должны быть медицинские документы с указанием названия и количества необходимых препаратов.-0-