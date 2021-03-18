18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская полиция задержала разыскиваемого на родине белоруса за нападение на ОМОН. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники нашли 41-летнего жителя Молодечненского района в Санкт-Петербурге. Туда он уехал летом прошлого года, чтобы скрыться от правоохранительных органов Беларуси после группового нападения на сотрудников ОМОНа. Чтобы запутать следы, мужчина распространил информацию, что отправляется в Евросоюз", - рассказали в МВД.

С тех пор во взаимодействии с полицейскими других стран велась непрерывная работа по розыску третьего фигуранта. В итоге его задержали. Сейчас белорус находится в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции.

В Беларуси задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности, а также к уголовной - за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как добавили в УВД Миноблисполкома, 19 июня в Молодечно несколько человек напали на сотрудников ОМОНа во время проведения несанкционированного массового мероприятия. Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД вскоре установили личности двоих нападавших, 25- и 31-летнего жителей Молодечно, которые были задержаны. В отношении их было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК Беларуси. 29 сентября 2020 года судом Молодечненского района они были приговорены к 3 годам и 3 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно.

После была установлена личность еще одного участника нападения на сотрудников ОМОНа. Им оказался 41-летний житель Молодечненского района. В отношении него было также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. З63 УК. Однако почти сразу после указанных событий фигурант покинул территорию Беларуси, попутно сообщив своим знакомым, что направляется в одну из стран Евросоюза.

Сотрудники управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома продолжали работу по установлению его местонахождения. Недавно появились данные, что мужчина может находиться в Санкт-Петербурге. Информация нашла свое подтверждение.-0-