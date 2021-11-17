Руководители хозяйств Гомельской и Могилевской областей стали фигурантами дел о коррупции

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МВД проводят постоянную работу по выявлению противоправных фактов в сельском хозяйстве. Особое место уделяется спекулятивной торговле скотом и сокрытию падежа. Только за последний месяц по материалам ГУБОПиК и ГУБЭП возбуждено несколько десятков уголовных дел коррупционной направленности в отношении должностных лиц сельхозпредприятий Гомельской и Могилевской областей, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В этом году на Гомельщине установилась нездоровая тенденция: ряд хозяйств систематически продают коммерсантам крупный рогатый скот по заниженным ценам. За девять месяцев размер недополученной выручки от реализации поголовья составил почти Br60 млн", - сообщили в ГУБОПиК.

В области самый высокий процент смертности крупного рогатого скота. При этом ее всячески пытаются скрыть отдельные руководители сельхозпредприятий, искажая статистическую отчетность. Документально падеж за девять месяцев был занижен на 4,1 тыс. голов.

Четверых руководителей сельхозпредприятий Гомельской области уличили в сокрытии падежа более чем тысячи голов КРС (исказили данные в статистической отчетности), а также в незаконной реализации коммерсантам более 250 коров. Среди злоумышленников - глава хозяйства в Добрушском районе, который утаил падеж 940 голов под видом их продажи населению.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела за служебный подлог и превышение служебных полномочий.

В области также раскрыли преступную схему закупки кормовой добавки. С 2019 года должностные лица госпредприятий в сговоре с отечественными и российскими коммерсантами покупали препарат по завышенной стоимости. Ущерб для хозяйств от их действий составил Br1,6 млн. Кормовая добавка оказалась неэффективной: снизился надой молока, производство и привес крупного рогатого скота. Ветслужбы области неоднократно запрещали использовать препарат при кормлении животных. Однако ради собственной выгоды руководители проигнорировали исследования и требования.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и превышение властью или служебными полномочиями.

Еще один председатель колхоза - уже в Могилевской области - стал фигурантом уголовного дела за получение взятки. Вопрос незаконного вознаграждения - продажа скота коммерсантам по заниженной цене. -0-