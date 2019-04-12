Рыбак-браконьер наладил промысел в центре Гомеля

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нелегальный промысел почти в промышленных масштабах организовал 49-летний горожанин на речном острове в центре Гомеля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

В момент очередной рыбалки браконьера задержали оперативники Госинспекции. В облюбованном месте на берегу реки мужчина наладил практически конвейер: сетями ловил рыбу, сразу чистил и солил улов. Высушивал дома. В дуплах близрастущих деревьев госинспекторы обнаружили спрятанные сети (10 штук длиной 500 м) и пачки с солью. В тот день нарушитель успел выловить сетями 80 особей различных видов рыбы общим весом 20 кг.

По оценке госинспекторов, ущерб, причиненный природе, составил Br10,7 тыс. Также мужчина хранил около двух сотен штук сушеной рыбы.

Нарушителя взяли под стражу, ему грозит уголовная ответственность.-0-