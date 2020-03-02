Рыбак провалился под лед в Светлогорском районе

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2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Здудичи Светлогорского района рыбак провалился под лед, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.
Сообщение о тонущем человеке на озере в пойме реки Березина поступило спасателям 1 марта в 15.01. К прибытию подразделений МЧС мужчина находился на берегу. По предварительной информации, пенсионер ловил рыбу и провалился под лед. Местные жители помогли рыбаку выбраться из полыньи.
Работники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в райбольницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение тела".-0-