Рыбак спас товарища на озере в Брагинском районе

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе рыбак 1968 года рождения провалился под лед. Мужчину спас другой рыбак, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Сигнал о том, что на озере Поповское в воде оказался мужчина, поступил спасателям сегодня утром. Выяснилось, что два жителя Гомеля приехали порыбачить, вышли на лед, и в какой-то момент один из них провалился в воду. На помощь ему пришел товарищ. "Трагедии удалось избежать благодаря тому, что на обоих рыбаках были спасательные жители, а в экипировке - спасательные средства", - уточнил специалист.

Толщина льда в месте рыбалки составляла 3 см, а глубина водоема в данной точке - 3 м. За медицинской помощью пострадавший не обратился.

Собеседник отметил, что выходить сейчас на лед на водоемах крайне опасно. Отправляться же на лед замерших озер и рек вне зависимости от его толщины можно только со спасательным жилетом, веревкой, грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепами, которые могут заменить обычные гвозди.-0-