Рыбак утонул в Дрогичинском районе

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства утопления 36-летнего мужчины в Дрогичинском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел сегодня вблизи населенного пункта Головчицы. Утром 65-летний житель района и его сын отправились порыбачить. Отец находился на берегу, сын на надувной лодке отплыл на середину водоема. В какой-то момент лодка начала сдуваться, и рыбак направился к берегу. Однако добраться до него не успел и начал тонуть.

Отец попытался помочь сыну. Но из воды он извлек его уже без признаков жизни.

Дрогичинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-