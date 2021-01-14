С карточки борисовского пенсионера через фишинговый сайт похитили около Br2,5 тыс.

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили с карточки борисовского пенсионера около Br2,5 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"68-летний житель Борисова не так давно намеревался оплатить коммунальные услуги через интернет-банкинг и в поисковом окне браузера ввел соответствующий запрос. Однако вместо ссылки на настоящий ресурс банка пенсионер кликнул ссылку на так называемый фишинговый сайт. Отличить его от оригинала было достаточно сложно: однотипная цветовая гамма, одинаковое расположение значков на экране, да и конфигурация букв в адресе практически совпадает", - рассказали в УВД.

Чтобы войти на сайт и совершить нужные операции, мужчина ввел свои логин и пароль, а затем и код, который пришел на телефон. Потом выбило ошибку, но мужчина не придал этому значения. Когда со счета списалось Br2457,96, борисовчанин понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в правоохранительные органы.

Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

Подобные преступления именуются фишингом. В Борисовском регионе с начала года уже зарегистрировано восемь заявлений. Во всех случаях беспечность и невнимательность самих борисовчан послужила причиной списания денег с их банковских счетов.

Группа по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД убедительно просит не сообщать никому реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код. А при онлайн-покупках, уплате коммунальных платежей быть предельно внимательными. "Только так вы защитите себя от несанкционированного доступа к вашим денежным средствам", - добавили правоохранители.-0-