С карточки жителя Новолукомля похитили более Br42 тыс.

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более Br42 тыс. похитили с банковской карточки жителя Новолукомля. 56-летний мужчина стал очередной жертвой интернет-мошенников, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Преступники работали по известной схеме. Позвонили от имени службы безопасности банка и стали пугать мужчину списаниями денег с его карточки. Далее злоумышленники стали говорить, что спасти сбережения могут только они, и попросили передать им коды, которые сейчас начнут приходить на телефон мужчины. Выполнив необходимые манипуляции, пострадавший не только потерял все деньги на счете, но и те, что были на депозите. Обнулив финансы, злоумышленники сказали, что все хакерские атаки благополучно отбиты, а деньги скоро вернутся назад. Только спустя несколько дней мужчина понял, что стал жертвой обмана. После этого он обратился в милицию, возбуждено уголовное дело.

УВД Витебского облисполкома в очередной раз напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят, чтобы узнать какие-либо коды или персональные данные. Также не нужно никому передавать CVC-код карты или другие сведения. Подключите услугу 3-D Secure - авторизацию платежа по СМС - и СМС-оповещение, что позволит отслеживать операции в режиме реального времени.-0-