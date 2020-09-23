С начала года на железной дороге травмировано 70 человек - МВД

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на железной дороге травмировано 70 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Последний несчастный случай на путях зафиксирован 16 сентября в Брестской области: на перегоне Рейтанов - Ганцевичи под дизель-поезд сообщением Барановичи - Лунинец попал мужчина. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. За два дня до этого на станции Минск-Восточный происшествие закончилось летальным исходом: под товарняк сообщением Минск - Орша бросился 74-летний минчанин. По обоим фактам правоохранительные органы проводят проверки.

Всего с начала года на белорусской железной дороге произошло 70 случаев травмирования людей подвижными составами. В результате этого погибли 46 человек, еще 24 получили телесные повреждения. Известно, что более 40% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, трое были в наушниках.

В управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД сообщили, что наибольшее количество фактов травмирования (36) зафиксировано с 16.00 до 24.00, меньше всего - с 24.00 до 8.00. При этом основной причиной таких происшествий является нарушение пешеходами мер безопасности: переход путей в неустановленных местах, перед приближающимися поездами.-0-