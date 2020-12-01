С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 33 человека

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли более 30 человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С начала года на территории Минской области по вине нетрезвых водителей произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 33 человека погибли, 98 получили травмы, - рассказали в ГАИ. - Каждый человек абсолютно точно знает, что в нетрезвом состоянии за руль садиться категорически запрещено, но, несмотря на это, некоторые автомобилисты сознательно нарушают данное правило. Только за период областной профилактической акции "Трезвый водитель", с 27 по 30 ноября, стражи дорог задержали 43 водителя в состоянии алкогольного опьянения".

Правоохранители акцентируют внимание: любой алкогольный напиток содержит этанол или этиловый спирт. Именно он оказывает наркотический и токсический эффект, воздействуя на организм человека. В токсикологии алкоголь относят к группе ядов общетоксического действия. Что касается медицины, то алкогольное опьянение, по сути, является отравлением этиловым спиртом.

Степень опьянения зависит от количества выпитого спиртного. Даже в самых незначительных дозах алкоголь влияет на нервную систему. Притупляется внимание, человек ведет себя расслабленно, происходит частичное игнорирование запретов. Все это чрезвычайно опасно за рулем. ГАИ предупреждает водителей: рано или поздно управление транспортным средством в нетрезвом виде приводит к ДТП. Если вы видите или знаете, что за рулем водитель с признаками опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.-0-